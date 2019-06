CAC40 : un mois de mai en quatre tableaux

L'indice CAC40 a démarré le mois de mai à 5586 points pour le finir à 5207 points. Autant dire que la période fut éprouvante pour les investisseurs, qui s'attendaient à un accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis et pas vraiment au fossé qui s'est creusé entre les deux puissances. Dans le tableau qui suit, on constate que mai est le premier mois négatif de l'année, mais qu'il a fait les choses en grand. Le bilan 2019 reste toutefois très positif.



De janvier à avril, le CAC40 avait gagné 856 points, dont 379 viennent de s'évaporer (Source Bloomberg – Cliquer pour agrandir)

Les valeurs du CAC41 en mai 2019 (Source Bloomberg – Cliquer pour agrandir)



Pour donner un peu plus de relief, déplaçons nous sur la période allant du 1janvier au 31 mai 2019 : le podium est constitué d' Airbus LVMH et Dassault Systèmes Worldline apparaît dans une 4position un peu incongrue, car la valeur fait momentanément partie d'un "CAC41" après la distribution de ses actions par Atos ). On retrouve ArcelorMittal à la dernière place avec une baisse de près de 27% en 5 mois, tandis que la Société Générale accuse un passif de près de 20%. Accor , avec 10,7% de baisse, est en queue de classement alors que le dossier est plutôt discret à l'habitude : les analystes pensent que le groupe doit convaincre que son nouveau modèle allégé est plus rémunérateur pour que l'action comble sa décote sur ses pairs. Dernière remarque : le compartiment très défensif (i.e. Orange par exemple) reste en retrait en 2019, du moins pour le moment.

En 2019, Airbus brille, ArcelorMittal s'enfonce (Source Bloomberg – Cliquer pour agrandir)



Nous avons étendu l'exercice sur un an, période sur laquelle le CAC40 affiche une baisse de 4,7% (le CAC Dividendes Réinvestis perd moins de 1%). Il faut noter la belle performance de Sodexo (+24%), qui s'analyse en une sorte de retour en grâce pour un dossier qui a beaucoup déçu ces dernières années. L'inusable L'Oréal suit (+16,3%), juste devant les stars de l'aéronautique Airbus et Safran . Là encore, les cycliques et les bancaires sont en difficultés : ArcelorMittal et Valeo ont perdu plus de la moitié de leur valeur en un an, tandis que Renault STMicroelectronics et Société Générale accusent plus de 30% de recul. Au-delà de ces valeurs, les plus fortes baisses sont presque éclectiques, puisqu'on retrouve la foncière Unibail , le groupe de services pétroliers TechnipFMC , le fabricant de matériaux de construction Saint Gobain et là encore Accor

Sur un an, Valeo bon dernier, avec ArcelorMittal (Source Bloomberg – Cliquer pour agrandir)