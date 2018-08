Continental lance un avertissement, le secteur chute en Bourse

Continental a dit, avant la publication prévue le 8 novembre des résultats du troisième trimestre, qu'il tablait désormais sur un chiffre d'affaires d'environ 46 milliards d'euros et une marge d'exploitation (Ebit) de plus de 9% pour 2018, au lieu de, respectivement, 47 milliards et plus de 10% prévus auparavant.

L'action creuse ses pertes à la Bourse de Francfort pour céder 13,46% à 160,35 euros vers 10h40 GMT, au plus bas depuis novembre 2016, et se diriger vers sa pire séance depuis neuf ans et demi.

La nouvelle a rapidement effacé plus de 10 milliards d'euros de capitalisation boursière du secteur automobile européen, dont l'indice Stoxx perd 3,15%, de loin la plus forte baisse sectorielle en Europe.

A Francfort, Volkswagen perd 2,4% et Daimler 2,06%.

A Paris, les trois plus fortes baisses du CAC 40 sont pour Michelin (-6,15%), Valeo (-5,89%) et Peugeot (-1,49%).

Faurecia, dont Peugeot est le premier actionnaire, perd 4,83% tandis qu'à Milan, l'action Pirelli recule de 4,45%.

Continental avait confirmé début août ses objectifs et annoncé s'attendre à un bon dernier trimestre 2018 tandis que le troisième trimestre devait être plombé par les nouvelles règles en matière d'émissions des véhicules.

Le groupe a précisé mercredi que son activité de base d'équipementier avait affiché des performances inférieures aux attentes, notamment en Europe et en Chine dans ses divisions automobiles, ainsi que sa division ContiTech, spécialiste de la technologie du caoutchouc et des plastiques, où les coûts ont augmenté avec la transition vers l'hybride et l'électrique.

La société ajoute que la faiblesse de la demande sur le marché du pneu l'a conduite à abaisser ses prévisions de chiffre d'affaires.

La marge d'Ebit de la branche automobile du groupe est désormais attendue à environ 7% pour l'ensemble de l'année 2018, au lieu d'une marge de 8,5% anticipée auparavant.

Continental a annoncé en juillet son intention d'introduire en Bourse sa division de transmissions dès le milieu de 2019, dans le cadre d'une vaste réorganisation destinée à s'adapter aux bouleversements en cours dans le secteur automobile avec l'essor des voitures électriques et autonomes.

