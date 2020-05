Dividendes CAC40 : ceux qui renoncent, ceux qui confirment

YB5dadd7832980e - Ca y est, hier la tête de Vinci est tombé .Aujourd'hui ça va être au tour de Total de passer sous l'échafaud : a vrai dire je ne me fais aucune illusion sur le maintient de son dividende ( et apparement je ne suis pas le seul à en croire la grosse baisse du cours de l'action hier).Je crois que le moment est venu plus que jamais de songer à (massivement) allouer une partie de votre portefeuille pour le continent Américain ou ce type d'évenements est moins fréquent ( pour les bonnes sociétés).