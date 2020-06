Entre Fed et risque de deuxième vaque épidémique, les marchés ont vu rouge

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les bourses mondiales ont vu rouge ce jeudi, au lendemain du discours pessimiste de la Fed à propos de la reprise économique. Le CAC 40 a ainsi terminé en baisse de 4,71% à 4 815,60 points, pendant que l'EuroStoxx50 cédait 3,91% à 3 164,84 points. Idem à Wall Street, où le Dow Jones et le Nasdaq reculent respectivement 3,83% et 2,36% en cours de séance.Hier soir, à l'issue de sa réunion très attendue, la Fed a douché les espoirs des investisseurs d'une reprise économique rapide - espoirs qui avaient largement portés les marchés ces dernières semaines. En effet, selon Jerome Powell, l'économie américaine devrait voir son PIB chuter de 6,5% en 2020, alors que le taux de chômage est attendu à 9,3% en fin d'année.Un second élément a également pesé sur les marchés: celui du risque d'une deuxième vague épidémique. Alors que les Etats américains se déconfinent progressivement, le nombre d'infectés dans le pays a dépassé la barre des 2 millions, pour 112 000 décès. Et la moyenne hebdomadaire du nombre de nouveaux cas est en hausse dans une vingtaine d'Etats au cours des deux dernières semaines.Dans un tel contexte, la nouvelle baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage (1,542 million, contre 1,55 million attendus) n'a pas pesé. D'autant plus qu'en Europe, aucune publication susceptible de redonner le sourire aux investisseurs n'était au programme.Sur les marchés actions, les indices du monde entier se sont ainsi retrouvés aux abois. Aucune des valeurs du CAC 40 n'a échappé à la baisse. L'Oréal (-0,71%), valeur défensive par excellence, a le mieux résisté.Le secteur automobile, avec Renault (-14,08%) et Peugeot (-10,02%), a lui fait office de mauvais élève, aux côtés d'Unibail-Rodamco-Westfield (-12,52%) et d'Airbus (-10,54%). Société Générale (-8,20%) les talonne de près.