L'ambiance change

Contrairement à ce qu'affirme la Maison Blanche, les Etats-Unis n'en ont pas terminé avec la Covid-19, qui continue à circuler un peu partout et qui engorge à nouveau les structures hospitalières dans le sud du pays. Les marchés financiers ont l'air de l'avoir compris hier, puisqu'ils ont sévèrement décroché. De quoi faire resurgir la bonne vielle question que tous les investisseurs se posent à un moment ou à un autre : est-ce un prétexte pour des prises de profits à court terme ou une menace plus durable pour les marchés ?

Hier, les places financières ont lourdement consolidé, sur des baisses généralement comprises entre 2 et 3%. Pour le CAC40, ce fut -2,92%, avec 100% de valeurs dans le rouge, du relativement défensif L'Oréal (-0,57%) au très cyclique ArcelorMittal (-7,66%). Même le Nasdaq a cédé 2%, c'est dire. Cette rechute coïncide avec des signaux alarmants sur la vigueur du coronavirus aux Etats-Unis et la publication aux Etats-Unis d'un nouveau document de l'USTR concernant des propositions de taxations de produits européens importés. A l'heure où les gouvernements alignent des centaines de milliards pour voler au secours de leurs économies, de certains secteurs et même d'entreprises en particulier, tout cela ressemble à un combat d'arrière-garde.

Mais après tout, Donald Trump a bien besoin de reprendre la main sur quelque chose, lui qui enchaîne les revers depuis plusieurs mois. Le Président américain tente de multiplier les contrefeux, sans grand succès jusque-là. Est-ce sa stratégie ne serait pas en train de se casser la figure ? C'est probablement l'un des thèmes de l'été et de la rentrée, avec en musique de fond le tic-tac de l'élection présidentielle.

Les marchés sont encore moroses ce matin avec des indicateurs avancés baissiers. Les places chinoises sont closes pour un jour férié.

Les temps forts économiques du jour

Cap sur les Etats-Unis avec les commandes de biens durables, la lecture finale du PIB, la balance commerciale et les stocks des grossistes à 14h30, puis en soirée les résultats des tests de résistance bancaires menés par la Fed.

L'euro a reculé à 1,1250 USD avec le retour de l'aversion au risque, tandis que l'or monte à 1762 USD. Le pétrole baisse à 40 USD le baril de Brent et 37,80 USD le baril WTI. Le T-Bond offre un rendement en baisse à 0,67% sur 10 ans. Le bitcoin perd du terrain à 9180 USD.

Les principaux changements de recommandations

Accor : Jefferies reste acheteur avec un objectif réduit de 39 à 33 EUR.

Bayer : HSBC passe de conserver à acheter en visant 85 EUR.

Dalata : Jefferies démarre le suivi à l'achat en visant 4,50 EUR.

E.ON : Jefferies passe d'acheter à conserver en visant 10 EUR.

Fraport : Barclays passe de neutre à sousperformance avec un objectif ramené de 45 à 35 EUR.

Iberdrola : AlphaValue reste à alléger avec un objectif relevé de 8,96 à 10,30 EUR.

Intercontinental Hotels : Jefferies passe d'acheter à conserver en visant 4100 GBp.

Pandora : Handelsbanken passe de conserver à vendre en visant 300 DKK.

Paradox Interactive : Jefferies passe d'acheter à conserver en visant 212 SEK.

Sonova : UBS passe d'achat à neutre.

Sunrise : Goldman Sachs passe de neutre à achat en visant 111 CHF.

Swisscom : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 370 à 428 CHF.

Synthomer : Jefferies reste acheteur avec un objectif relevé de 270 à 370 GBp.

L’actualité des sociétés

En France

Sodexo rembourse ses placements privés américains, totalisant 1,6 Md$, pour préserver son indépendance financière. Le nouveau siège social de Pernod Ricard dans le 8e arrondissement de Paris sera au 5 Cours Paul Ricard, dans le quartier Saint-Lazare. Dans un communiqué diffusé hier soir, Europcar se dit concentré sur ses efforts de redressement mais confirme à demi-mots l'existence de contacts avec d'autres acteurs, sans réagir spécifiquement sur la rumeur donnant Volkswagen intéressé par une acquisition de la société. Rexel rembourse la ligne de crédit de 550 M€ tirée en mars à titre préventif pour se préparer au coronavirus. Wendel pourrait être bien placé pour racheter Lesaffre, leader mondial des levures, a appris l'Agefi. GTT reçoit une commande pour deux très grands réservoirs terrestres GNL en Chine. Le président du directoire de Trigano, François Feuillet, sera remplacé par Stéphane Gigou. Balyo signe un PGE de 9,5 M€. Theranexus signe un PGE de 3,4 M€. Digigram devient Evergreen. Mauna Kea lance une étude innovante combinant navigation bronchoscopique robotisée et endomicroscopie laser confocale à l'aiguille. Onxeo se réjouit de données précliniques prometteuses pour OX401. Geneuro recrute le premier patient de sa phase II dans la SEP. Somfy, FIPP, Anevia, Amoeba, Eurobio, Alpha Mos, Videlio, Riber communiquent sur leurs assemblées générales. Esker et KMPG Pays-Bas renforcent leur coopération. Groupe IRD dévoile ses objectifs. Union Financière de France communique sur les impacts de la Covid-19. Pierre & Vacances, Aurea ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Bayer a versera entre 10,1 et 10,9 Mds$ pour mettre un terme à 75% des procédures lancées par des dizaines de milliers d'américains qui accusent le Roundup de sa filiale Monsanto d'avoir été à l'origine de leur cancer. EasyJet, en pertes de 353 M£ au 1er semestre fiscal, va lever 450 M£ via une augmentation de capital. Le principal actionnaire de Deutsche Lufthansa, le milliardaire Heinz Hermann Thiele (15,5% du capital), a finalement accepté de voter en faveur du plan de sauvetage de la compagnie en assemblée générale. Qantas va supprimer 6000 emplois (20% de ses effectifs) et lance une levée de fonds de 1,9 MdAUD. Walt Disney repousse finalement la réouverture de ses parcs aux Etats-Unis, devant la vigueur de la Covid-19, et décale la sortie de "Mulan". Apple referme des magasins au Texas, pour les mêmes raisons. Telecom Italia a bouclé la vente d'une partie de sa participation dans sa filiale de tours mobiles Inwit à un consortium emmené par Ardian pour 1,6 Md€. Fiat Chrysler obtient la ligne de crédit garantie de 6,3 Mds€ espérée en Italie. Basilea a placé une obligation convertible de 125 MCHF.

Ça publie. Nike, Accenture, McCormick, FactSet, Auto Trader, Royal Mail, Focus Home Interactive…

Lectures