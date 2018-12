La Bourse de Paris, c'est quoi au juste ?

Palais Brongniart aujourd'hui (Copie d'écran Google Streetview)

De quoi la Bourse de Paris est-elle le nom ?

Un fléchage complexe

Les internalisateurs systématiques au pouvoir

Euronext a conservé le monopole d'exécution des ordres de bourse jusqu'en 2007, date à laquelle les autorités européennes ont libéralisé le secteur avec la directive MIF (Marchés d'instruments financiers), qui visait à développer la concurrence pour améliorer la formation des prix et réduire les coûts de négociation. Globalement, cette initiative a porté ses fruits en permettant l'émergence de plateformes alternatives et en réduisant les prix pratiqués (même si les spécialistes ne sont pas unanimes sur ce point). Pour autant, elle a partiellement échoué à véritablement améliorer la transparence sur les prix, notamment parce qu'une partie des transactions échappe désormais à la centralisation des ordres.Dans le cas qui nous intéresse et pour schématiser, MIF a cassé le monopole d'Euronext en permettant aux intermédiaires de faire appel à de nouveaux interlocuteurs pour passer les ordres de leurs clients. La Bourse de Paris est devenue plurielle, c'est notre second problème. Quand vous demandez à votre banque ou à votre courtier en ligne d'acheter une action L'Oréal , rien ne dit qu'il passera par Euronext. Statistiquement, il est même plus probable qu'il choisisse un autre canal, mais nous y reviendrons par la suite. MIF impose toutefois à l'intermédiaire de choisir l'option qui vous est la plus favorable financièrement, de façon à aiguiser la concurrence et in fine obtenir des prix plus intéressants. Mais revenons à nos moutons : la Bourse de Paris n'est donc plus un lieu physique, ni une personne morale unique (bien qu'Euronext possède certaines marques comme boursedeparis.fr ou SBF Bourse de Paris).Troisième problème, la Bourse de Paris n'est plus un passage obligé pour le négoce des actions française. Si l'on reprend les chiffres de l'AMF après quelques années de rôdage "post-MIF", il apparaît que le gré à gré représente grosso modo 40 à 60% des volumes du CAC40. Le problème de ces échanges, c'est qu'ils sont peu transparents et par conséquent peu évidents à quantifier. En 2013, Thomson Reuters les évaluait à 52%, mais Fidessa à 36%. Pour 2012, le premier citait 54,2% et le second 49%. Autant dire que la remontée de l'information est complexe. Si l'on part du principe qu'environ la moitié des échanges a lieu de gré à gré, cela signifie que les plateformes de négociation dites transparentes, comme les anciens monopoles (Euronext) et leurs concurrents (Cboe, Turquoise et consorts) se partagent les 50% qui restent. Sur ces 50%, Euronext, dont la part de marché s'est logiquement érodée dans un premier temps, est parvenue à conserver entre 60 et 65% des transactions.Résumons : le Bourse de Paris n'est ni un lieu, ni une personne morale, ni un passage obligé. La directive MIF a certes permis d'accroître la concurrence, mais elle a aussi escamoté une partie des transactions. Sur certaines valeurs françaises, il y a plus d'échanges invisibles que d'échanges présents dans les carnets d'ordres. On vous passe le détail des autres soucis (fragmentation du marché, baisse des tarifs inférieure aux objectifs, fixation des prix loin d'être optimale et déséquilibre de l'information au profit des acteurs bénéficiant des meilleures technologies). D'où le déploiement de MIF2, une réforme entrée en vigueur en janvier 2018 après plusieurs années de débats à l'échelle européenne. Avant l'arrivée de MIF2, on peut dire que 50% des opérations étaient traitées sur des plateformes transparentes, 40% de gré à gré et les 10% restants via des ordres pré-arrangés et des dark pools. La réforme visait à réintégrer un maximum d'opérations sur les plateformes transparentes et à améliorer le mécanisme de fixation des prix du marché action en renforçant la transparence pré-transaction. En d'autres termes, à faire revenir plus en lumière des opérations réalisées de gré à gré et par des darks pools (rappelons au passage qu'en dépit de la réputation sulfureuse qui les entoure, ces derniers ne sont pas juridiquement illégaux).Si l'on s'en tient au bilan dressé par l'AMF en juillet et aux informations obtenues en salles de marché, MIF2 est un échec. Sur la base des données collectées à fin mars 2018, il apparaît que les plateformes affichant un carnet d'ordres transparent représentaient environ 46% des montants échangés sur les actions françaises. La part des opérations menées de gré à gré n'a en revanche pas beaucoup varié, mais sa structure si. Il n'y a pas eu de report vers les plateformes transparentes mais vers les "internalisateurs systématiques". Derrière cette expression se cachent des intermédiaires financiers (les banques notamment) qui peuvent exécuter les ordres de leurs clients en interne, hors système réglementé, mais qui sont soumis à certaines obligations de solvabilité et de transparence sur les déclarations d'opérations. Grâce à MIF2, ils sont passés d'une portion congrue (moins de 1% des transactions) à 32% du marché en quelques semaines, devant les échanges de gré à gré à l'ancienne (11%), les transactions pré-arrangées (7%, transactions déclarées aux plateformes mais négociées de façon bilatérale) et les "dark pools" (3,3%). C'est illustré par les deux graphiques ci-dessous réalisés par l'AMF sur la base des données Thomson Reuters.