La reprise économique interviendra à relativement brève échéance, assure Cholet Dupont

Les prévisions boursières à court terme restent particulièrement hasardeuses d'autant que la volatilité des indices boursiers a juste commencé à baisser, reconnaît Vincent Guenzi, stratégiste chez Cholet Dupont. En revanche, le professionnel reste convaincu que la reprise économique interviendra à relativement brève échéance et que 2021 marquera un rebond sensible de l'activité. Il conseille donc de profiter des sursauts de volatilité qui interviendront et des retours en arrière des indices ou des valeurs, pour compléter les investissements en actions dans une optique à moyen terme.Cholet Dupont a abaissé ses objectifs sur les indices pour le 30 juin et pour la fin de l'année. Le potentiel de hausse à 6 et 12 mois s'est accru. Il dépasse respectivement 10% et 20% selon les indices, ce qui peut paraître optimiste. Mais ces objectifs lui semblent atteignables en cas de reprise assez rapide de l'activité (scénario en V à partir de l'été).La société de gestion maintient ses recommandations globales sur les actions, Neutre à court terme et Surpondérer à moyen terme (Etats-Unis, Europe, Asie). Elle continue à surpondérer tactiquement les actions américaines au détriment des actions européennes.Ses recommandations sectorielles à moyen terme ont été modifiées, dans le sens d'une légère réduction des risques. Les notes des secteurs Services Financiers, Immobilier, Assurance, Banque et Biens et Services Industriels sont abaissées à court ou moyen terme, à Neutre ou Sous pondérer.Les notes de la Distribution, des Biens de Consommation non cycliques et de l'Agroalimentaire sont relevées à Surpondérer.Le secteur Télécommunications est relevé à Neutre à moyen terme de même que le secteur Pétrole à court terme, celui-ci devenant très peu cher.Cholet Dupont conserve un opinion Neutre à court terme et Sous-pondérer à moyen terme sur les produits obligataires. Compte tenu de la baisse des cours et des rendements plus attractifs, le gérant a relevé les notes du crédit Investment Grade à Surpondérer ainsi que les emprunts d'Etat d'Europe du Sud.Lors d'un Comité d'Allocation d'Actifs à la mi-mars, Cholet Dupont avait relevé le poids des actions américaines, européennes et émergentes et abaissé celui des produits de taux et des liquidités. Il avait également décidé de relever encore le poids des actions en cas de retour en arrière des indices (vers 4000 pour le CAC40).