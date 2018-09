La valeur du jour à Paris SAFRAN survole les débats après ses résultats semestriels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les publications se suivent et ressemblent pour Safran : excellentes. L’équipementier pour l’aérospatiale et la défense s’offre ainsi la première place du CAC 40, à la faveur d’un bond de 6,10% à 115,75 euros. Fort de ses performances au premier semestre 2018, le groupe a d’ailleurs relevé ses prévisions annuelles. Il s’est également montré rassurant sur l’intégration de Zodiac Aerospace et la montée en cadence de production des moteurs LEAP.Dans le détail, Safran table désormais en 2018 sur une hausse d'environ 20% de son résultat opérationnel courant contre une croissance de 7%-10% auparavant. De plus, il vise également une croissance organique de son chiffre d'affaires ajusté de 7-9%, contre de 2%-4% précédemment." Au 1er semestre 2018, nous avons réalisé une performance très solide marquée par une croissance de toutes les activités de Safran ", s'est félicité Philippe Petitcolin, le directeur général de Safran.Le dirigeant a également abordé les dossiers clefs du moment sur lesquels il s'est montré une nouvelle fois rassurant."Le plan d'intégration de Zodiac Aerospace est en cours et produira progressivement les résultats escomptés ", a indiqué Philippe Petitcolin. Comme annoncé, la fusion par absorption de Zodiac Aerospace par Safran devrait être achevée avant la fin 2018.Par ailleurs, " sur le plan opérationnel, la montée en cadence de la production des moteurs LEAP se poursuit et notre objectif demeure de livrer environ 1 100 moteurs à la fin de cette année", a ajouté le dirigeant.Sur le plan financier, Safran a réalisé au premier semestre 2018 un résultat net ajusté de 932 millions d'euros (-37%), contre 811 millions attendus par le marché. L'Ebitda s'est établi à 1,386 milliard d'euros (+32,6%), pour un consensus de 1,251 milliard. Par ailleurs, le chiffre d'affaires s'est élevé à 9,506 milliards d'euros (+23,9%), dépassant là aussi les prévisions du marché (8,9 milliards). Sur une base organique, le chiffre d'affaires a augmenté de 10,1 %, porté par la croissance de toutes les activités.Revenant sur cette publication, Jefferies s'est dit " séduit ". " La capacité de Safran à piloter la transition entre le CFM56 et le LEAP, de rendre l'acquisition de Zodiac satisfaisante, d'éviter toute conséquence négative de l'adoption de l'IFRS15 et d'éviter une détérioration des taux de couverture dollar/euro est remarquable ", a commenté le broker américain.