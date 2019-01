La valeur du jour à Paris - TECHNIPFMC lanterne rouge du CAC 40

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TechnipFMC chute de 5,75% à 16,64 euros après avoir abandonné 32% en 2018. La société franco-américaine de services pétroliers est pénalisée par la baisse des cours du pétrole. Ce matin, le prix du baril de Brent perd 2% à 52,72 dollars tandis que son homologue américain, le WTI, décroche de 1,9% à 44,65 dollars. Sur l'ensemble de 2018, le cours du Brent a chuté de 19% et celui du WTI, de 24,8%. L'or noir est affecté par la crainte d'un ralentissement de la demande mondiale.Une inquiétude ravivée ce matin par l'annonce de la première contraction en 19 mois de l'activité manufacturière chinoise en décembre.Les investisseurs redoutent que la guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine ne pèse sur la croissance mondiale et donc, sur la demande de pétrole.D'autant que du côté de l'offre, la situation est complexe. Certains économistes s'interrogent sur la capacité/volonté de l'Opep et de ses partenaires, Russie en tête, à baisser leur production pour équilibrer le marché et soutenir les cours. De plus, les Etats-Unis jouent les trouble-fête. Lundi dernier, le pays a annoncé un nouveau record de la production pétrolière en octobre, à plus de 11,5 millions de barils par jour.Ces incertitudes sur le pétrole affectent logiquement les sociétés dont l'activité est très dépendante de l'or noir, dont TechnipFMC.MI-décembre, le groupe a dévoilé des prévisions 2019 jugées prudentes par les investisseurs.