La valeur du jour à Paris - TECHNIPFMC soutenu par un gros contrat

En hausse de 2,43% à 27,06 euros, TechnipFMC affiche la plus forte progression du CAC 40. Les investisseurs saluent le gain d'un important contrat au Vietnam. Selon la terminologie de la société franco-américaine, un "important contrat" représente une valeur comprise entre 500 millions et un milliard de dollars. Le groupe a été chargée par la société vietnamienne Long Son Petrochemicals de construire la plus vaste usine d'oléfines (une famille de molécules qui comprend l'éthylène, le propylène, etc., utilisée dans la fabrication de nombreux plastiques).L'usine devra produire environ 1,6 million de tonnes d'oléfines par an.Ce contrat dans la pétrochimie constitue une bonne opération pour TechnipFMC, qui a accusé au deuxième trimestre 2018 un repli de 2% de son carnet de commandes à 14,9 milliards de dollars.La pétrochimie s'intègre au segment onshore/offshore du groupe dont les ventes ont reculé de 26% à 1,34 milliard de dollars au deuxième trimestre et dont le carnet de commandes accusait, fin juin, une baisse de 2% à 8,3 milliards.Ce contrat témoigne enfin de la reprise du segment onshore/offshore attendue par TechnipFMC.Le mois dernier, le groupe a ainsi relevé sa prévision de chiffre d'affaires 2018 du segment entre 5,6 et 5,9 milliards de dollars, contre entre 5,3 et 5,7 milliards de dollars précédemment.