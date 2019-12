Laurence Elkoubi rejoint Bordier & Cie (France) S.A. en tant que directeur de Clientèle Privée

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bordier & Cie (France) S.A., filiale française de Bordier & Cie, Banque Privée genevoise fondée en 1844, annonce l'arrivée de Laurence Elkoubi en tant que directeur de Clientèle Privée. Laurence Elkoubi débute sa carrière en 1992 dans l'enseignement supérieur comme Chargé de cours et de travaux dirigés à l'Université de Paris I et Attachée d'enseignement et de recherche en Droit pénal, Droit civil et Droit notarial à l'Université de Paris XI.Début 1999, elle rejoint Citibank International, où elle sera Chargée de développement puis conseiller patrimonial en gestion de fortune. Fin 2000, elle entre à la Banque Transatlantique en tant que conseiller patrimonial puis banquier au département Stock-Options, gestion de fortune.Au sein du pôle Cadres Dirigeants et Mandataires Sociaux du CAC 40, elle accompagne ses clients en tant que banquier conseil sur les sujets de gestion d'actifs financiers, stock-options, conseil juridique et fiscal.Fin 2006, elle rejoint Barclays Banque Privée en tant que sous-directeur et banquier privé senior. Forte d'une expertise, notamment en stock-options, elle gère et développe un portefeuille de clients fortunés (dirigeants du CAC40, SBF 120, fortunes familiales…).