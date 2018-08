Au 2ème trimestre, les entreprises cotées ont distribué 497,4 milliards de dollars de dividendes à leurs actionnaires, soit +12,9%.

Généralement lorsque l’on investit dans un portefeuille d’actions, on compte sur les plus-values potentielles à leurs reventes et on n’intègre pas assez que le rendement, c’est-à-dire les dividendes distribués aux actionnaires à la fin d’un exercice peuvent représenter aussi des sources de revenus significatives.

Cette croissance des dividendes versés aux actionnaires est le signe d’une économie mondiale qui se porte comme un charme et que la reprise a été simultannée dans le monde. En augmentation dans quasiment tous les pays du monde, les versements atteignent des niveaux records dans 12 pays dont la France, le Japon et les USA.

En France, les sociétés du CAC 40 ont distribué 44,3 milliards d’euros en 2017.

TOTAL se place en tête des sociétés les plus « généreuses » avec 6,06 milliards d’euros distribués dont 3,6 milliards en actions. En 2018 TOTAL prévoit 5,17%.

Viennent ensuite les banques avec SOCIETE GENERALE (5,06% de rendement estimé en 2018), BNP PARIBAS (4,51%) et CREDIT AGRICOLE (4,41%).

ENGIE est aussi performant avec un rendement estimé de 4,84% en 2018, suivi par ORANGE (4,84%) et au SBF, CASINO prévoit 6,56% en 2018.

ARCELORMITTAL est une exception et n’a rien distribué en 2017.

Sauf incidents géopolitiques imprévus, ces distributions de dividendes vont perdurer.

C’est aux Etats-Unis que les performances financières sont les plus spectaculaires grâce à la reprise économique mondiale, l’accélération de la croissance américaine (+4,2% au second trimestre 2018) et à la réforme fiscale entrainant une baisse d’impôts importante. Beaucoup de ces grosses sociétés américaines profitent de ces performances pour racheter massivement leurs actions sans pour autant négliger les investissements.

En Europe les performances sont tout aussi spectaculaires, les entreprises du continent ayant versé au 2ème trimestre 2018 176,5 milliards de dollars témoignant du redressement de leurs marges et donc de leurs bénéfices. Avec la France, l’Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas et la Belgique sont les pays les plus performants.