Les gilets jaunes entraînent les valeurs du commerce et du tourisme dans le rouge

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les valeurs du tourisme et la distribution évoluent dans le rouge lundi, certaines cédant plus de 5%, les investisseurs s'inquiètant de l'impact du mouvement des gilets jaunes sur ces secteurs. Cette contreperformance contraste avec l'évolution du CAC 40 qui profite de la détente sino-américaine sur le front commercial après le G20 de Buenos Aires et s'adjuge 1,20%.

Le mouvement des gilets jaunes a un impact "sévère et continu" sur l'économie française, a souligné lundi le ministre de l'économie Bruno Le Maire, à l'issue d'une réunion avec les principales organisations professionnelles. Depuis la mi-novembre, il a entraîné des baisses de chiffre d'affaires comprises entre 15 et 25% dans la grande distribution et entre 20 et 40% dans le commerce de détail, a-t-il détaillé.

Les blocages d'entrepôts et sur les routes au cours des trois derniers week-end ont pesé sur la fréquentation des magasins dans la période clé pour le commerce des fêtes de fin d'année. "Le mouvement semble parti pour durer. La probabilité d'un rattrapage sur les trois derniers week-end avant Noël devient de plus en plus hypothétique pour les distributeurs", souligne un analyste spécialiste du secteur. Carrefour cède 2,6%, Casino 1%, tandis que Fnac Darty et Maisons du Monde abandonnent respectivement 2,5% et 5,8%.

Plutôt épargnés jusqu'à présent, les secteurs du tourisme et des transports souffrent également ce lundi. Accor recule de 1% alors que Bruno Le Maire a évoqué une baisse des réservations hôtelières de 15 à 20% selon les endroits. L'exploitant des aéroports parisiens ADP cède de son côté 0,6%. "Les craintes peuvent être liées à de moindres afflux touristiques sur Paris, après les images diffusées ce week-end. Il est néanmoins difficile de savoir si les impacts sur ces sociétés sont lourdes ou non", tempère un analyste spécialisé dans le secteur des infrastructures.

Autre valeurs dans le rouge, les concessionnaires d'autoroute Vinci (-2%) et Eiffage (-1,7%) subissent les craintes de nouveaux blocages.

Les conséquences pourraient se faire sentir sur l'ensemble de la cote. Dans un contexte de défiance généralisée pour les actions européennes, les fonds spécialisés sur les actions françaises ont enregistré au cours de la semaine arrêtée au 28 novembre leurs plus importantes sorties nettes depuis le deuxième trimestre 2015, relève EPFR Global dans sa dernière synthèse hebdomadaire. Or, selon le spécialiste des flux, le mouvement des gilets jaunes a contribué à ce repli. Les flux de la semaine en cours - qui tiendra compte des évènements du week-end - seront donc surveillés de près par les investisseurs.

