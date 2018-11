Mirova publie le premier rapport d'impact de son fonds Insertion Emplois Dynamique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fonds pionnier de la finance solidaire en France, le fonds Insertion Emploi Dynamique (IED) géré par Mirova, affilié de Natixis Investment Managers, publie son premier rapport d'impact, qui mesure la création d'emplois en France générée par ses investissements. A l'heure où la prise en compte des critères ESG est devenue primordiale, la mesure d'impact est, plus que jamais, au cœur des préoccupations, explique Mirova.L'objectif de ce rapport est donc de mettre en avant la réelle dynamique de ce fonds sur la création d'emplois. En effet, les effectifs des sociétés cotées dans lesquelles le fonds investit ont augmenté en moyenne de 10% sur la période étudiée (décembre 2014 - décembre 2017), contre un niveau stable pour les sociétés du CAC 40.On note également une amélioration du profil ESG du portefeuille sur cette période et un impact carbone radicalement amélioré, avec une trajectoire climat à +1,5°C en juin 2018, contre +4,4°C fin 2014.Du point de vue financier, le fonds a enregistré entre décembre 2014 et septembre 2018 une performance nette de +26,6 % et une collecte de plus de 220 millions d'euros.IED compte aujourd'hui 576 millions d'euros d'encours sous gestion. Insertion emplois Dynamique est exposé aux risques de perte en capital, actions, gestion discrétionnaire, change, taux et crédit, contrepartie et liquidité et valorisation.