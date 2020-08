Pas de doute sur le mois d'août ?

Statistiquement, août est un mauvais mois boursier. C'est même le pire : 20 baisses sur les 31 derniers millésimes du CAC40. A bon entendeur, octobre et avril sont, statistiquement toujours, bien plus avantageux. Mais pour l'instant tout va bien : l'indice parisien a repris 5,4% depuis le 31 juillet. Les autres places boursières sont bien orientées elles aussi, malgré l'absence d'accord budgétaire au Congrès des Etats-Unis sur la poursuite du plan de soutien et la relation glaciale entre Washington et Pékin (même si une rencontre informelle est prévue demain). Au Proche-Orient, le regain de tension entre l'Europe et la Turquie d'un côté et le rétablissement des relations diplomatiques entre Israël et les Emirats Arabes Unis de l'autre ne sont pas un jeu à somme nulle. Mais bien malin celui qui pourra dire où cela mènera. Quant aux signaux de reprise épidémique en Europe, ils ne chiffonnent pas vraiment les marchés, tant qu'ils restent dans des proportions socialement, économiquement et politiquement acceptables. Personne ne sait où mettre précisément le curseur, mais tout le monde s'efforce d'aller de l'avant.

Pour clôturer la semaine, je vous emmène sur le terrain des thèmes d'investissement de long terme. UBS possède une moulinette à mégatendances, que la banque fait tourner à intervalle régulier. Elle mêle des indicateurs de valorisation, de dynamique et des instruments de sélection qualitative. L'objectif est de fournir aux investisseurs des points d'entrée intéressants sur des thématiques porteuses à terme. Les cinq meilleures propositions de l'outil en cette mi-août sont, dans l'ordre, l'Obésité ("a ce rythme, 40% de la population sera en surpoids en 2040"), la Santé dans les marchés émergents (dont la déficience a été démontrée par la pandémie), la Qualité de l'air (pas besoin d'en dire plus), les Technologies du possible ( intelligence artificielle, réalité augmentée, Big Data, Cloud Computing et 5G) et la Restriction de la ressource en eau (pas besoin d'en dire plus là non plus).

Pour retrouver des sociétés qui officient dans le secteur de la nutrition, du traitement de l'air, des technologies ou de la gestion de l'eau, etc. vous pouvez utiliser le moteur de sélection de titres de Zonebourse. Nous vous proposerons aussi dans les jours qui viennent une liste d'entreprises cotées de bonne qualité qui sont à même de répondre à ces thématiques, à garder en fond de portefeuille.

Les indicateurs avancés européens sont incertains, autour de l'équilibre avec une tendance légère à la baisse.

Les temps forts économiques du jour

Les chiffres définitifs de l'inflation française de juillet (8h45) et la balance commerciale européenne de juin (11h00) sont annoncés avant une série de statistiques aux Etats-Unis : productivité et ventes de détail (14h30), utilisation des capacités et production industrielle (15h15) puis indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan (16h00). Ce matin, la Chine a fait état d'une croissance de sa production industrielle de 4,8% en juillet, un peu moins que prévu, tandis que les ventes de détail se sont contractées de 1,1%, alors qu'elles étaient attendues stables.

La paire euro / dollar a peu évolué à 1,1806 USD. L'once d'or est légèrement remontée à 1950 USD. Le pétrole recule légèrement à 45 USD le Brent et 42,23 USD le WTI. Il monte, il monte, le rendement du T-Bond 10 ans, à 0,71% ce matin. Le Bitcoin s'échange environ 11 750 USD.

L es principaux changements de recommandations

Arkema : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 84 EUR.

Bpost : Jefferies passe de conserver à acheter en visant 10 EUR.

Daimler : Goldman Sachs reste vendeur avec un objectif de cours ajusté de 35 à 40 EUR.

GEA Group : Goldman Sachs reste neutre avec un objectif de cours relevé de 27 à 28 EUR.

Givaudan : Bernstein réduit son objectif de cours de 2760 à 2730 CHF.

Grupo Catalana Occidente : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 32,50 EUR.

Medios : Jefferies passe de conserver à acheter en visant 38 EUR.

Qiagen : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 60 USD.

RWE : J.P. Morgan reprend le suivi à surpondérer en visant 38 EUR.

SMA Solar : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 29 à 30 EUR.

Straumann : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 583 à 668 CHF. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 750 à 830 CHF.

ThyssenKrupp : Credit Suisse reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 11 à 10 EUR.

Tornos : Research Partners passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit à 3 CHF.

Zurich Insurance : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 405 à 370 CHF.

L’actualité des sociétés

En France

La division néerlandaise d'Air France-KLM gèle ses salaires. Saint-Gobain annule 6,1 million d'actions autodétenues. Arnaud Lagardère publie les comptes de sa holding LCM pour la première fois en 10 ans. Ubisoft signe un partenariat avec D BOX Technologies. Innelec affiche une croissance de 28% au 1er trimestre de son nouvel exercice, soutenue par ses jeux vidéo et ses accessoires. Sur la même période, Lexibook enregistre des revenus en hausse de 9,2%, grâce aux ventes internet et au développement international, notamment un accord prometteur avec Costco. Les offres de reprise de la société Ymagis, mise à terre par la Covid-19, ne laissent pas d'espoir aux actionnaires, qui ne devraient bénéficier d'aucun boni de liquidation, de l'aveu même de l'entreprise. OncoDNA détient 29,99% d'Integragen en attendant le dépôt d'une OPA amicale à 2,20 EUR. Groupe Partouche s'associe à Pixel Companyz dans le consortium qui exploitera un futur "Resort intégré" (hôtel, casino, centre de congrès, restaurants, boutiques…) au Japon. Avenir Telecom va regrouper 80 actions anciennes en 1 nouvelle.

Dans le monde

Publication de résultats

Baidu : le chiffre d'affaires est légèrement supérieur aux attentes au second trimestre, mais il ne séduit pas, avec un titre qui chute de 7% hors séance.

Feintool : affiche une perte opérationnelle de 18 MCHF après une chute de 36% de ses revenus au 1 er semestre, à 212 MCHF.

semestre, à 212 MCHF. Hella : l'équipementier automobile allemand a publié une perte opérationnelle de 343 M€ au terme de son exercice 2019/2020, et renonce à son dividende. La visibilité reste mauvaise, mais l'entreprise confirme ses projections dévoilées fins juillet, un chiffre d'affaires compris entre 5,6 et 6,1 Mds€ et une marge opérationnelle comprise entre 4 et 6%.

Varta : les ventes et les résultats du groupe allemand ont explosé au premier semestre, ce qui lui permet de relever ses prévisions, en visant un chiffre d'affaires compris entre 810 et 830 M€, et un Ebitda ajusté de 210 à 215 M€.

Daimler va verser 2,2 Mds$ aux États-Unis dans le cadre d'indemnisations à l'amiable dans le scandale des moteurs diesels truqués. Epic Games attaque Apple et Alphabet après le retrait de "Fortnite" de leurs plateformes de téléchargement d'applications, pour violation des réglementations sur les paiements. La marque à la pomme devrait, selon Bloomberg, proposer des formules d'abonnements groupés à ses services (musique, TV, iCloud, jeux…). Le département américain de la justice se dit pleinement mobilisé pour faire aboutir ses investigations concernant les géants de la technologie et leurs pratiques antitrust. Amazon.com propose à ses clients de s'essayer à l'informatique quantique via trois solutions mises au point par des sociétés partenaires. La commission européenne a réservé 400 millions de doses du potentiel vaccin Covid-19 de Johnson & Johnson. Valiant place 115 MCHF de Covered Bonds. Les enquêteurs allemands qui officient sur le dossier Wirecard on fait un appel au public pour retrouver Jan Marsalek, l'ex-dirigeant qui se cache quelque part. La société allemande CureVac, qui planche sur un vaccin contre le coronavirus, fait ses débuts sur le Nasdaq aujourd'hui. Novavax va livrer 60 millions de doses de son candidat-vaccin Covid-19 au Royaume-Uni pour des essais cliniques.

Ça publie. The Charles Schwab, Nippon Paint, Newcrest Mining, Hapag-Lloyd, Hella, Lotus Bakeries, Flow Trader…

Lectures