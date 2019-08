Résumé des principales informations économiques du vendredi 30 août 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

LOCATION: Les locataires ne profitent pas encore de la baisse continue des taux, alors que ces derniers, emmenés par une politique monétaire toujours accommodante, ne cessent de reculer. Le taux hypothécaire de référence, quant à lui, ne devrait pas changer dans l'immédiat. L'Office fédéral du logement (OFL) dévoilera lundi le nouveau taux hypothécaire de référence. Publié chaque trimestre, ce dernier permet d'adapter les loyers à la baisse ou en hausse. Ce taux devrait rester inchangé à 1,5%, niveau où il se situe depuis l'été 2017.

CONJONCTURE: L'économie suisse devrait évoluer vers des horizons incertains ces prochains mois, selon le relevé mensuel du centre de recherches conjoncturelles KOF. Le baromètre compilé par l'institut zurichois est resté inchangé sur un mois en août à 97,0 points. Ce baromètre, très suivi par les milieux économiques car préfigurant l'évolution conjoncturelle des prochains mois, est ressorti dans le haut de la fourchette des prévisions. Les spécialistes interrogés par AWP s'attendaient à le voir évoluer entre 93,0 et 98,0 points.

PHARMA: Novartis assure avoir constaté une supériorité - dont l'ampleur reste à déterminer - de son traitement expérimental contre la sclérose en plaques ofatumumab sur l'Aubagio (teriflunomide) de son concurrent hexagonal Sanofi. Les analystes auraient surtout espéré une comparaison avec l'Ocrevus du grand voisin bâlois Roche, qui présente un mécanisme d'action comparable et constitue pour l'heure la référence dans le domaine. Les études cliniques "Asclepios" I et II ont notamment démontré une réduction du taux annualisé de rechute chez les patients présentant la forme récurrente-rémittente de la maladie, permettant à ces volets de recherche d'atteindre leur critère primaire d'évaluation.

AÉRONAUTIQUE ET DÉFENSE: Ruag a souffert de l'appréciation du franc au premier semestre 2019 et des effets de sa réorientation. Affichant un léger tassement de ses revenus, le groupe bernois actif dans l'aéronautique et l'armement, qui prépare la scission de ses activités, a vu son bénéfice net dégringoler, passant en l'espace d'un an de 25 à 4 millions de francs suisses. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) s'est pour sa part contracté de plus de moitié, soit de 54%, à 19 millions de francs suisses, écrit le groupe aux mains de la Confédération. La marge correspondante a elle chuté à 2%, contre 4,3% douze mois auparavant.

ALIMENTATION: Le groupe laitier lucernois Emmi fusionne sa société au Chili, Surlat, avec son concurrent Quillayes. La nouvelle entreprise, Quillayes Surlat, devient le numéro quatre sur le marché du lait chilien et sera à 51,5% entre les mains de Kaiki, filiale espagnole du groupe suisse. La rachat est encore soumis à l'accord des autorités locales, annonce Emmi. La société de Suisse centrale présente l'opération comme un "renforcement de sa présence à l'étranger, un des piliers de sa stratégie". Le groupe table sur une croissance sur les marchés en développement comme ceux en Amérique latine.

TOURISME: Les entreprises tessinoises actives dans le tourisme ont toujours de la peine à sortir de l'ornière. Entre avril et juin, leurs volumes de ventes ont chuté et la plupart ont signalé une détérioration de leurs résultats, selon la dernière enquête sectorielle publiée par le bureau cantonal de la statistique. Toutefois, la situation semble indiquer une stabilisation. "Par rapport au dernier relevé, le solde négatif a diminué", en particulier dans le secteur de l'hôtellerie, relèvent les statisticiens tessinois.

CONJONCTURE: Le taux de chômage en Italie a augmenté de 0,1 point en juillet, à 9,9%, restant néanmoins encore sous la barre symbolique des 10% sous laquelle il était passé en mai pour la première fois en sept ans, a indiqué l'Istat. Parmi les jeunes de 15 à 24 ans, la hausse a été beaucoup plus marquée, de 0,8 point, avec un taux atteignant désormais 28,9%, a précisé l'Institut national des statistiques dans un communiqué.

CONJONCTURE: La hausse des prix à la consommation en France s'est stabilisée en août à 1,1% sur un an, au même niveau qu'en juillet, sur fond de poursuite du repli des prix des produits manufacturés, selon une estimation provisoire publiée par l'Insee. Cette stabilisation est "due à une baisse plus marquée des prix des produits manufacturés" et à un ralentissement des prix de l'énergie et du tabac, "compensés par une accélération des prix des produits alimentaires", a souligné l'Insee dans un communiqué.

BOURSE: Les bénéfices nets cumulés des entreprises du CAC 40 ont reculé de 6% au premier semestre comparé à un an plus tôt, selon un décompte provisoire réalisé par l'AFP, mais les grandes valeurs françaises font preuve de "résilience" face au ralentissement global de l'économie, d'après des analystes. Les 37 sociétés de l'indice qui ont déjà diffusé leurs résultats semestriels ont dégagé au total quelque 44,4 milliards d'euros (48,4 milliards de francs suisses) de bénéfices nets, contre 47,3 milliards d'euros sur les six premiers mois de 2018.

CONJONCTURE: La production industrielle au Japon a rebondi de 1,3% en juillet comparé à juin, selon des données préliminaires publiées par le ministère de l'Economie (Meti) et supérieures aux attentes, tandis que le taux de chômage a encore légèrement diminué. Un regain de la production industrielle était attendu après un déclin de 3,3% sur un mois en juin, son plus important recul depuis le début de l'année. Mais les économistes du consensus Bloomberg tablaient sur un rebond nettement plus faible (+0,3%).

AÉRONAUTIQUE: La compagnie malaisienne long-courrier à bas coûts AirAsia X a passé une commande ferme pour 12 A330neo, la version remotorisée du long-courrier d'Airbus, et 30 A321XLR, le modèle à très long rayon d'action de son moyen-courrier, pour une valeur globale de cinq milliards de dollars (à peu près autant en francs suisses) au prix catalogue, a annoncé le groupe. "Ce nouveau contrat porte à 78 le nombre d'A330neo commandés par AirAsia X, qui renforce ainsi sa place de principale compagnie cliente pour ce type d'appareils" et la commande d'A321XLR permet à sa maison mère AirAsia Group "de renforcer sa position de principale compagnie cliente dans le monde pour la famille A320, avec désormais 622 appareils commandés au total", a précisé Airbus dans un communiqué.

