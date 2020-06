Semiconducteurs : ASM International, STMicro et consorts tirés par Micron et Xilinx

Micron est attendu en hausse de plus de 6% à l'ouverture de Wall Street, après l'annonce d'une prévision de chiffre d'affaires plus élevée que prévu pour le trimestre en cours. L'entreprise de l'Idaho a profité d'une forte demande pour ses puces dans les laptops et les centres de données. De quoi rassurer les autres acteurs des semiconducteurs, d'autant que Xilinx (+6,7% hors séance) lui a emboîté le pas, en dévoilant une fourchette de chiffre d'affaires de 720 à 734 M$ pour le trimestre en cours, contre 660 à 720 M$ évoqués auparavant et un consensus à 690 M$.

Dans notre portefeuille, c'est ASM International qui en profite le plus sur un gain de 3,5% à 134,55 EUR en début d'après-midi, tandis que STMicroelectronics progresse de 1,9% à 23,95 EUR. Le Portefeuille Investisseur Europe PEA limite désormais son repli à -1,8% en 2020, contre -12,1% au STOXX Europe 600 Net Return et -16,4% au CAC40 Net Return.