SocGen vend sa filiale polonaise Euro Bank pour 425 mlns

(Actualisé avec détails, contexte)

PARIS/VARSOVIE, 5 novembre (Reuters) - Société générale a conclu un accord pour vendre Euro Bank, sa filiale polonaise de banque de détail, à Bank Millennium pour 1,83 milliard de zlotys (425 millions d'euros) dans le cadre de son plan de cessions d'actifs non stratégiques.

La SocGen a précisé lundi dans un communiqué que la transaction lui permettrait de réduire d'environ deux milliards d'euros ses encours pondérés et qu'elle se traduirait par une amélioration d'environ huit points de base de son ratio de fonds propres Core Tier 1.

Dans les premiers échanges à la Bourse de Paris, le titre Société générale est quasiment inchangé (+0,05%), à l'instar du CAC 40 (+0,13%).

"La cession d'Euro Bank est une nouvelle étape importante dans l'exécution du plan stratégique et financier 'Transform to Grow' de Société générale, qui vise notamment à concentrer et développer sa présence sur les marchés et activités disposant d'une taille critique (...)", a déclaré Philippe Heim, directeur général délégué chargé des activités de banque de détail à l’international, cité dans le communiqué.

La cession d'Euro Bank fait suite à celle, en août, des filiales de Société générale en Bulgarie et en Albanie au groupe hongrois OTP Bank.

Des sources bancaires avaient dit en juin à Reuters que la banque française envisageait de mettre en vente Euro Bank dans un contexte d'intensification de la concurrence en Pologne et de durcissement des contraintes réglementaires.

Les sources avaient alors cité le Crédit agricole et les groupes espagnol et portugais Santander et Millennium parmi les acquéreurs potentiels.

La polonaise Bank Millennium, qui a communiqué le montant de la transaction, est une filiale de Millennium.

Société générale a précisé qu'elle continuerait à proposer ses services de banque de financement et d’investissement en Pologne au travers de son métier de banque de grande clientèle et solutions investisseurs (GBIS).

Elle conservera également une présence en Pologne via son affilié de location de flottes automobiles ALD, ses métiers dans l'assurance et ses services de financement de biens d’équipement professionnel.

L'opération devrait être bouclée au premier semestre 2019.

Euro Bank est la 17e banque de Pologne par les actifs avec 14 milliards de zlotys (3,25 milliards d'euros) au bilan. Vingt fois plus petite que le leader du marché PKO BP, elle a réalisé en 2017 un bénéfice net de 103 millions de zlotys.

(Gwénaëlle Barzic et Agnieszka Barteczko, Dominique Rodriguez pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)