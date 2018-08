Le constructeur japonais va procéder à un investissement de 500 millions de dollars dans Uber pour le développement des véhicules autonomes. L'Américain va pouvoir relancer son programme d’essais de conduite autonome, après une période creuse suite à plusieurs incidents. Et Toyota se positionnera un peu plus sur le marché des services de covoiturage. Le constructeur s’est lancé cette année dans les nouvelles mobilités et a déjà investi 1 milliard de dollars dans Grab (concurrent d’Uber en Asie du Sud-Est), preuve qu’il veut se tailler une part conséquente de ces nouvelles technologies.Le pays impose cette semaine aux banques d’adopter la nouvelle crypto-monnaie de la nation comme unité de compte. Le petro est adossé au prix du baril de pétrole vénézuélien et vaut à l’heure actuelle environ 60 dollars, ou 3 600 bolivars souverains. Les banques devront désormais fournir leurs informations dans les deux monnaies nationales. Le Venezuela espère ainsi pouvoir contourner les sanctions américaines qui le privent de financement par l’adoption de cette monnaie virtuelle fraîchement émise.Le géant de la télécommunication vient de recevoir un prêt de 500 millions d’euros de la part de la Banque européenne d’investissement dans le cadre du Plan d’Investissement pour l’Europe. La Corée du Sud, la Chine et les Etats-Unis avancent vite sur la 5G : cette somme permettra à la société d'accélérer le déploiement de la technologie en Europe. Le finlandais, qui fait partie de l’indice CAC 40 depuis le rachat d'Alcatel, a chiffré le 21 août à environ trois euros par téléphones ce que pourraient lui rapporter ses technologies brevetées intégrées aux terminaux. En parallèle, les déploiements de réseaux continuent : Nokia a notamment annoncé un contrat de plusieurs années avec l’opérateur de téléphonie mobile américain T-Mobile US portant sur 3,5 milliards de dollars. Le plus important à ce jour dans la 5G.