TechnipFMC, qui devrait être scindé dans les mois à venir et dont la capitalisation a chuté de 67% depuis un an, sortira du CAC 40 le 23 mars. Le groupe sera remplacé Worldline. FDJ et Akka Technologies rentrent au SBF 120. Vicat en sort.