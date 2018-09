Taux : la dégradation se poursuit, pas de chiffres à l'appui

19/09/2018 | 19:33

Après 4 mois de plafonnement sous les 3,00%, le '10 ans' américain vient de franchir le cap des 3,07% et de dirige vers le retracement du zénith annuel des 3,12% de la mi-mai.

Peu de chiffres à se mettre sous la dent ce mercredi, et aucun qui justifierait une progression de +3Pts de base vers 3,072%.



Les chiffres construction résidentielle (permis de construire et mises en chantier) pour le mois d'août sont parus à 14H30: les mises en chantier ont augmenté de 9,2% en données corrigées des variations saisonnières (CVS) le mois dernier aux Etats-Unis, à 1.282.000 en nombre annualisé (contre 1.252.000 attendu)

Les permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, ont par contre baissé de 5,7% à 1.229.000, s'établissant ainsi bien en dessous des 1.313.000 que les économistes anticipaient en moyenne.



Dans le même temps, le '1 mois' US s'établit à 2,05%, le '1 an' à 2,57% et le '2 ans' affiche 2,81%, soit 25Pts de moins que la référence à 10 ans.



La hausse des taux US qui s'accélère depuis le 17 septembre ne perturbe nullement la marche en avant de Wall Street ou du CAC40, elle ne contamine pas non plus à due proportion les dettes souveraines européennes... mais les rendements se tendent doucement et les OAT comme les Bunds ont décalé de +0,5Pt à 0,797% et 0,486% respectivement.



Plus au Sud, la nervosité est palpable avec +2,7Pts sur les Bonos espagnols à 1,557% et +8,4Pts sur les BTP italiens à 2,871%.

Enfin au Japon, la promesse de la poursuite d'une politique accommodante sans horizon de temps n'a pas empêché le '10 ans' japonais de se tendre de 0,12% vers 0,129%... avant de revenir sagement s'appuyer sur 0,1200%.







