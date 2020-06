Taux : stagnation en Europe, le Covid dope les TBonds à 0,634

26/06/2020 | 19:16

Fin de semaine un peu en roue libre sur les marchés obligataires, manifestement en panne d'inspiration, malgré une chute de -2% en moyenne des indices US, accompagné d'une poussée d'aversion au risque lié au spectaculaire rebond des cas de contamination au texas et en Floride, avec un 'VIX' qui grimpe de +6,5% vers 34.



En Europe, les indices boursiers ont connu un pullback sévère depuis leurs meilleurs niveaux de la mi-journée, le CAC40 reperdant -100Pts en 4 heures.



Mais les Bunds n'en profitent pas: ils stagnent vers -0,58% (-1Pt symbolique) et nos OAT en font autant à -0,126% (-0,5Pt de base).

Pas mieux au Sud avec des Bonos et des BTP figés depuis 24H autour de 0,46% et 1,365% respectivement.



Les T-Bonds US en revanche bénéficient d'un petit mouvement de vase communicants: les T-Bonds se détendent de -4Pts vers 0,634%.



Cette détente peut également s'expliquer par une deception du côté des chiffres du jour: la confiance des consommateurs américains ressort en hausse à 78 (contre 72,3 en mai) mais le consensus tablait sur 79,1 (à comparer avec 102,4 en juin 2019).

Les dépenses des ménages américains se sont redressées de 8,2% en rythme séquentiel le mois dernier, selon le Département du Commerce, lais moins que prévu car les économistes anticipaient en moyenne un rebond un peu plus proche de 9%.



De leur côté, les revenus des ménages ont reculé de 4,2% en mai, alors que le consensus de marché en attendait une diminution de près de 6%.

En avril, les dépenses des ménages américains avaient chuté de 12,6%, tandis que leurs revenus avaient grimpé de 10,8%.



En France, la confiance des ménages dans la situation économique en France rebondit : l'indicateur synthétique de l'Insee gagne +4 points à 97, niveau néanmoins en dessous de sa moyenne de longue période (100).



