Taux : vers de nouveaux +bas absolus avant conférence Draghi?

23/07/2019 | 18:53

La hausse en simultané des actions et des bons du Trésor se poursuit.

Septième hausse des OAT (et 7ème recul symétrique du rendement) tandis que le CAC40 'PX1' s'est hissé à 0,1% de son record intraday du 18 mai 2018 (5.643Pts) vers 16H35.

Le CAC40 'GR' échoue pour 0,003% sous son record de clôture du 4 juillet (15.222,5Pts) mais établit un nouveau record absolu à 15.274,5Pts en séance.

Le rendement de nos OAT recule de -1Pt vers -0,092% (et se rapproche du plancher des -0,13% du 4 juillet), le rendement du Bund recul de -0,5Pt à -0,352% (contre -0,4000% le 4 juillet).

Les BTP italiens ont également connu une bonne journée avec -6Pts de base à 1,597%.

Les opérateurs se montrent toujours aussi optimistes à deux jours de la réunion de la Banque centrale européenne.

Mario Draghi devrait tenir un discours accommodant et confirmer que toutes les options sont sur la table pour soutenir les marchés, y compris l'instauration de taux négatifs, voir un contournement des règles plafonnant la quantité de dettes d'un pays que la BCE est (était ?) autorisée à détenir.



Outre Manche, les 'Gilts' se détendent de -4,5Pts alors que Boris Johnson a été élu (confortablement par les militants) chef du parti conservateur en remplacement de Theresa May (il prendra ses fonctions au '10 Downing Street' demain) ?



La séance fut très calme sur le front des indicateurs économiques, seuls les chiffres des ventes de logements anciens étaient au programme et ils déçoivent légèrement : La NAR (National Association of Realtors) a fait état d'une baisse de -1,7% des reventes de logements anciens, à 5,27 millions en rythme annuel au mois de juin (le consensus anticipait pour sa part une baisse de -0,2%, à 5,35 millions).



Bonne nouvelle en revanche sur le front budgétaire américain : les parlementaires des principales formations politiques siégeant à Washington ont réussi à trouver un accord, valable deux ans, sur le relèvement du plafond de la dette et le financement des services fédéraux.



Plus aucun 'shutdown' ne devrait survenir avant le 31 juillet 2021.



'Cela permet d'écarter la perspective d'un défaut sur la dette qui aurait eu de terribles conséquences sur l'économie', souligne un opérateur.

Les T-Bond américains n'en tirent pourtant pas profit et le '10 ans' se dégrade légèrement, de +1Pt à 2,05% (à l'issue d'une séance peu volatile où tout s'est joué entre 2,04 et 2,06%.



NB: le '10 ans' grec affiche un rendement légèrement inférieur de 2,049%... tout le monde sait naturellement que la signature d'Athènes vaut bien celle de Washington.







