Valeo : s'est repris de près de 10% depuis fin décembre

25/01/2019 | 16:15

En hausse d'environ 3% à la Bourse de Paris, l'action Valeo, l'une des valeurs les plus étrillées du CAC 40 en 2018, comptait parmi les plus fortes hausses du 'benchmark' parisien. Notons que le titre progresse de 9,7% depuis le début de l'année 2019, soit plus du double de la performance du CAC 40. A quand un véritable retour en grâce ?



Il faut dire que le titre de l'équipementier automobile - et ses actionnaires qui le sont restés - a déjà beaucoup souffert, puisque sur un an, il perd plus de la moitié de sa valeur. C'est à se demander qui ose encore se souvenir que le titre se traitait, en janvier 2018, dans la zone des 65 euros.



En effet, la croissance a marqué le pas l'an dernier, avant que les difficultés ne se multiplient : premier marché automobile mondial, la Chine a donné des signes de saturation, avant que l'Europe n'adopte à l'automne les nouveaux protocoles de test d'émission WTLP, et alors que Chine et Etats-Unis s'affrontaient sans retenue sur leurs échanges commerciaux, dans lesquels l'automobile figure en bonne place.



Pour ne rien arranger, certains analystes redoutaient une récession globale ces derniers mois, un point (le cas échéant) des plus noirs pour une industrie très cyclique et très capitalistique. Comme nombre de ses concurrents, Valeo s'est de plus pris les pieds dans ses prévisions et a lancé plusieurs 'warnings'.



Et maintenant ? Le consensus a révisé en baisse ses attentes, le bénéfice par action Valeo de 2018 et de 2019 étant attendus vers respectivement 2,8 et 2,9 euros. La valorisation est donc plutôt basse. De plus, alors qu'il était en mai dernier de 42 euros, l'objectif de cours moyen des analystes sur l'action Valeo est tombé, en décembre, juste au-dessous de 30 euros. Il semble se stabiliser.



A suivre sur l'agenda du groupe : les comptes annuels, attendus le 21 février. Notons que Plastic Omnium ouvrira le bal le 14 février, puis que Faurecia lui emboîtera le pas le 18 février.



EG



