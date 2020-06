Le premier semestre 2020 vit ses dernières heures. Il restera dans les mémoires pour avoir fait vivre à l'Humanité une expérience inédite depuis des dizaines d'années, dont les conséquences ne sont pas encore totalement mesurables. Au niveau économique, les dégâts sont déjà visibles. Cela ne signifie pas qu'ils sont forcément bien compris pour l'avenir. Sur les marchés financiers, le bilan est très variable d'une place boursière à l'autre, mais on peut affirmer sans trop se tromper que la grande majorité des investisseurs est soulagée. S'il fallait résumer en quelques mots les six mois qui viennent de s'écouler, je proposerais "ça aurait pu être pire".

La question d'une seconde vague de coronavirus est de toutes les discussions. Faudra-t-il refermer les pays pour y faire face ? Les spécialistes pensent que non. A l'heure du déjeuner hier, l'économiste chevronné d'une banque suisse me confiait que les Etats avaient fait leur choix, sur la base de l'expérience que nous avons vécue entre mars et mai : les dégâts économiques d'un second confinement seraient trop importants. Par conséquent, la continuité économique sera privilégiée. Même analyse chez le directeur des investissements d'UBS Global Wealth Management, Mark Haefele, au regard de la situation aux Etats-Unis. "Ces derniers développements de virus, à notre avis, peuvent potentiellement ralentir la reprise, mais il est peu probable qu'ils la fassent dérailler. Les cas de virus continuant d'augmenter dans un certain nombre d'États américains, une approche plus volatile par tâtonnements de la réouverture semble maintenant plus probable, mais nous nous attendons à ce que toute nouvelle restriction soit localisée".

Dans les semaines à venir, il sera beaucoup question des résultats et des prévisions des entreprises avant la coupure estivale, puis l'attention se focalisera sur les relations sino-américaines et sur le compte à rebours de l'élection présidentielle aux Etats-Unis. Avec, toujours la Covid-19 en toile de fond bien sûr. Quant à moi, je m'offre une coupure de 15 jours à compter de demain, en vous laissant entre les mains de Jordan Dufee pour ce rendez-vous matinal.

A l'aube de la dernière séance boursière du semestre, les indicateurs avancés sont légèrement haussiers en Europe, alors que l'Asie a manifestement décidé de terminer cette période dans le vert. Le CAC40 accrochera-t-il les 5000 points à la clôture ?

Les temps forts économiques du jour

Beaucoup d'indicateurs aujourd'hui, parmi lesquels les PMI chinois (ressortis en expansion et légèrement supérieurs aux attentes des économistes) et l'inflation préliminaire de juin pour la France (8h45) et la zone euro (11h00). Aux Etats-Unis, l'indice PMI de Chicago (15h45), l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board (16h00) et plusieurs allocutions de banquiers centraux, dont celle de Jerome Powell à 18h30, rythmeront la séance.

L'euro et le dollar se neutralisent à 1,1243 USD. L'once d'or est ferme à 1770 USD. Le pétrole recule après s'être repris hier, à 39,40 USD le WTI et 41,44 USD le Brent. La dette américaine à 10 ans affiche 0,63% de rendement. Le Bitcoin est quasi-stable à 9170 USD.

Les principaux changements de recommandations

Axa : Citigroup passe d'achat à neutre.

Barry Callebaut : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à souspondérer en visant 1600 CHF.

Biocartis : Berenberg reprend le suivi à l'achat en visant 6,60 EUR.

CompuGroup : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif relevé de 75 à 80 EUR.

Davide Campari : Jefferies reste à conserver avec un objectif relevé de 6,50 à 7 EUR.

Groupe Seb : HSBC relève son objectif de cours de 120 à 146 EUR.

Michelin : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours ajusté de 113 à 112 EUR.

Pernod Ricard : Jefferies reste à conserver avec un objectif relevé de 125 à 143 EUR.

Relx : Exane BNP Paribas passe de surperformance à sousperformance en visant 1650 GBp.

Schneider Electric : J.P. Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 88 à 90 EUR.

Scor : Citigroup passe de neutre à achat.

Siemens : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 105 à 117 EUR.

Temenos : Goldman Sachs revalorise de 84 à 95 CHF.

Traton : MainFirst démarre le suivi à conserver en visant 20 EUR.

Vivendi : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 25 à 26 EUR.

AB Volvo : MainFirst démarre le suivi à l'achat en visant 186 SEK.

Wolters Kluwer : Exane BNP Paribas passe de sousperformance à neutre en visant 65 EUR.

L’actualité des sociétés

En France

L'Oréal a bouclé la cession de Roger & Gallet à Impala. Electricité de France a définitivement "débranché" hier soir la doyenne des centrales nucléaires françaises, Fessenheim. Safran signe un gros contrat de maintenance des hélicoptères NH90 de l'Allemagne et de la Norvège. Natixis et La Banque Postale ont signé l'accord de rapprochement dans la gestion annoncé en décembre, créant un groupe disposant de 415 Mds€ d'encours sous gestion, détenue à 55% par Natixis. Cette dernière pourrait à nouveau être concernée par une enquête britannique sur H2O. Plusieurs syndicats d'Air France-KLM et de la filiale régionale Hop ont publié un communiqué commun pour marquer leur opposition "à la destruction massive d'emplois dans le groupe Air France". Selon les informations obtenues par l'AFP, Bolloré cherche à se séparer de ses activités d'autopartage en France et à l'international. JCDecaux renouvelle et étend, pour 20 ans, son contrat avec le métro de Pékin. Lumibird finalise le rachat des activités laser et ultrasons d'Ellex. Getlink nomme un responsable environnement. BioMérieux émet un EuroPP de 200 M€. Alès Groupe a demandé la suspension de la cotation de son titre en bourse, en attendant un communiqué. Mecelec obtient un PGE de 5 M€. Archos amende son contrat de financement avec YA. Altibox Norway s'équipe en solution de sécurité dans le cloud chez Verimatrix. Audiovalley lance une augmentation de capital par placement privé à 3,15 EUR l'action. Witbe sélectionné par Mega Hertz. Biocorp signe avec Roche Diabetes Care France un accord de distribution sur la technologie Mallya. Esker renforce son offre dans l'ERP Oracle. SES-imagotag précise ses perspectives. Drone Volt, CrossJect, Cibox, Cellectis communiquent sur leurs assemblées générales. Lexibook, Fiducial Real Estate et Trigano ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Uber discuterait d'un rachat de Postmates pour 2,6 Mds$, selon le Wall Street Journal. La filiale nord-américaine de Wirecard cherche un acquéreur en prenant ses distances avec sa maison-mère allemande. Wells Fargo devrait réduire son dividende pour la première fois de la décennie. Norwegian Air Shuttle annule une commande de 92 B737MAX et 5 B787 de Boeing et veut être dédommagée, tandis que l'avionneur américain a fait voler pour la première fois un B737MAX depuis des mois, dans le cadre de la campagne de recertification. Ford et The Clorox rejoignent la liste des entreprises qui boycottent Facebook à cause de son incapacité à modérer les discours haineux. Lululemon rachète Mirror pour 500 M$. Micron publié des objectifs supérieurs aux attentes pour le 4e trimestre fiscal. Gimv prend une participation significative dans Televic, acteur mondial dans les systèmes de communication. Stadler Rail obtient un contrat d'équipement aux Pays-Bas. La FDA homologue Phesgo de Roche pour traiter le cancer du sein HER2-positif. Leonteq conclut un partenariat avec Blackrock. Lonza va devoir trouver un nouveau COO.

Ça publie. Fedex, Conagra, Carnival, Grenke...

Lectures