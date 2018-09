Accélération baissière sous les 5400 points Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5320 PTS/ 5420 PTS



Le secteur du luxe continue d'être affecté par les prises de bénéfices, à l'image de LVMH qui termine, une fois n'est pas coutume, lanterne rouge du CAC40 (-3,51%).



Lors de cette journée, les investisseurs pourront suivre la publication de la balance commerciale à 14h30. En attendant, les Futures annoncent une ouverture indécise(-0,10%).



Techniquement, en données horaires, la baisse s'est accélérée, comme prévu, à la cassure des 5400 points. Les vendeurs sont revenus massivement dès l’approche des 5450 points et ont intensifié leurs arbitrages sous 5400 points.

La zone des 5320 points a servi de blocage au mouvement baissier. Un rebond reste possible en direction de la moyenne mobile à 20h mais le courant vendeur peut s'exercer à tout moment pour viser les 5300 points.











