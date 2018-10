Ambiance pesante Envoyer par e-mail :

Les investisseurs attendront l’ouverture du marché américain car aucune statistique ne viendra alimenter le flux de news dans l’après-midi.



Techniquement, en données horaires, les cours évoluent à l’horizontal, preuve que la mobilisation du courant acheteur ne s’exerce pas, ce qui pourrait relancer la pression vendeuse dans l’après-midi. L’indice se trouve borné par deux gaps daily, à 5293 points sur le bas et 5339 points sur le haut. Il faudra certainement attendre le comblement, voire le dépassement, de ces trous de cotation pour anticiper une nouvelle accélération.

