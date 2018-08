Apple et Trump se neutralisent Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5460 PTS

Objectif de cours : 5550 PTS





Les investisseurs prendront connaissance à partir de 16h, des dépenses de construction puis des stocks de pétrole.



Techniquement, en données horaires, la configuration reste positive au-delà des 5440/60 points. L’orientation positive des moyennes mobiles, rajoutée aux volumes présents dans les séances de hausse, donnent du crédit aux perspectives de progression jusqu'à la cible des 5550 points. Cet objectif pourrait, d’ailleurs, n’être qu’une étape dans le processus d’avancement des actions. Il faudrait un brusque retournement sous les 5440/5460 points, pour annihiler à court terme l’ambition indicielle.



