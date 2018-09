Avancée en mode "rouleau compresseur" Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5423 PTS/ 5504 PTS



Le luxe reprend les commandes du CAC40 avec Kering (+2%) et LVMH ( +1.9%) qui affichent les meilleurs scores parmi les membres de l’indice parisien.



Cet après-midi les opérateurs surveilleront la publication à 15h45 des PMI manufacturier et des services.



Techniquement, en données horaires, l’euphorie domine. Les cibles annoncées en debut de semaine sont tombées les unes après les autres, et ceci à grande vitesse. Le courant acheteur est passé en mode "rouleau compresseur" pour venir tester la ligne symbolique des 5500 points. Une pause arrivera certainement après les différentes compensations mensuelles, pour revenir éventuellement sur le niveau intermédiaire des 5450 points voire 5425 points.







