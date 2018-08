Blocage au contact des 5500 points Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5420 PTS/ 5500 PTS





La relance du secteur automobile sur l’ensemble des places boursières a largement participé à la bonne tenue du CAC40, à l’image de Renault qui s’adjuge 2%. Les négociations commerciales du Monde avec les Etats-Unis restent toujours au centre des interrogations chez les investisseurs, la moindre lumière redonnant de l’énergie aux indices.



Sur la séance à venir, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 du PIB du 2ème trimestre, et un peu plus tard dans l’après-midi, des promesses de ventes de logements et des stocks pétroliers.

En préouverture, les Futures indiquent une légère hausse de 0.3%.



Techniquement, en données horaires, l’indice vient d’accomplir une reprise étendue depuis son récent point bas sous les 5300 points. Cette extension arrive au contact d’une première cible à 5500 points. La construction de ce mouvement de hausse s’opère solidement, sans gap haussier qui pourrait fragiliser la configuration.

Néanmoins, une pause serait plausible en l’état actuel de la phase de rebond, soit dès à présent, soit au contact de la deuxième cible des 5535 points.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

