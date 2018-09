Blocage persistant à 5360 points Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5290 PTS/ 5360 PTS





Les statistiques rempliront intensément l’après-midi, avec à 14h30 les ventes de détail, puis à 15h15, la production industrielle des taux d’utilisation des capacités, et enfin, à 16h les stocks des entreprises et l’indice de confiance des ménages.



Techniquement, en données horaires, la phase de latéralisation s’est installée comme prévu. L’indice a testé une deuxième fois la borne supérieure des 5360 points avec un nouvel échec validant la schéma de neutralité à court terme.

