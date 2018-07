CAC40 : L'optimisme prévaut au début des trimestriels Envoyer par e-mail :

L'appétit pour le risque a ainsi brusquement ressurgi alors que les analystes s'attendent désormais à une hausse de plus de 21% des bénéfices des sociétés du S&P500 au second trimestre, une performance qui se veut encore exceptionnelle. Pour le moment, avec à peine 10% des sociétés qui ont dévoilé leur compte, 85% d'entre elles ont néanmoins dépassé les attentes, de quoi nourrir l'engouement acheteur.

La tendance est également soutenue par les valeurs technologiques, à l'image du Nasdaq100 qui enchaine les records historiques, mais aussi par les récents commentaires du président de la Fed qui s'est montré optimiste pour la croissance économique des Etats-Unis en dépit des incertitudes liées aux tensions commerciales.



