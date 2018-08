CAC40 : Sous une résistance charnière Envoyer par e-mail :

Le bilan de la saison des résultats s’avère, en effet, une fois de plus exceptionnel aux Etats-Unis, tirant encore partie de la réforme fiscale. Pour le moment, plus de 81% des sociétés du S&P500 ont dévoilé leurs comptes et 79% d’entre elles ont dépassé les attentes en matière de bénéfices. Ces derniers progressent de 24% au second trimestre (contre 20% prévu initialement). En France, le constat est identique, avec 83.5% des sociétés qui ont dépassé les attentes en termes de résultats et les bénéfices progressent en moyenne de 25%.

Alors que la saison des résultats touche à sa fin, les opérateurs devraient de nouveau focaliser leur attention sur la macroéconomie ainsi que sur les tractations commerciales qui pourraient engendrer un regain de volatilité.



D’un point de vue graphique, le CAC40 est en phase de rattrapage et revient désormais à proximité de la zone de résistance charnière des 5530/5560 points. La réaction de l’indice dans cette zone devrait être déterminante. Son franchissement devrait permettre une poursuite du mouvement en cours en direction des 5640 points, plus hauts annuels en clôture.



