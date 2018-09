Cible touchée avec précision Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5360 PTS/ 5470 PTS





Cet après-midi, les investisseurs prendront connaissance d’une kyrielle de statistiques dont les inscriptions au chômage, le Philly Fed index à 14h30 puis, à 16h, des indicateurs économiques avancés.



Techniquement, en données horaires, le CAC40 progresse avec régularité, touchant les cibles avec dextérité. Les 5424 points, objectif du double-bottom initié depuis la zone des 5240 points, devrait permettre aux cours de se mettre en mode consolidation. Néanmoins, si la force acheteuse persiste, la prochaine étape supérieure se situe à 5470 points, mais cette potentielle extension s’avérerait ambitieuse, à ce stade de la hausse, d’où la nécessité de souffler.

