Compensation mensuelle sur un pic

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5384 PTS/ 5470 PTS



Les bonnes statistiques américaines ont poussé les actions outre-Atlantique sur de nouveaux records, tirant au passage les valeurs européennes. STM avec 3.7% termine la session avec la meilleure performance du CAC40 ainsi que St Gobain (3%), des valeurs délaissées depuis quelques semaines par les investisseurs.



Cet après-midi, le marché sera animé non seulement par la compensation des produits dérivés (4 sorcières) mais aussi par la publication du PMI manufacturier américain à 15h45.

A quelques minutes du départ de la séance, les premières indications donnent un marché en légère progression (+0.2%).



Techniquement, en données horaires, les cours se sont vus propulser avec une rare énergie. Le premier objectif des 5424 points a volé en éclat. L’indice, poussé par un courant acheteur déterminé, a ensuite accéléré pour se rapprocher de la deuxième cible à 5470 points. En cas de prise de bénéfice vers 5420, un rebond peut se mettre en place pour viser à nouveau les 5470 points. Il faudrait un repli plus tranché sous la ligne des 5384 points pour fragiliser le mouvement actuel.

