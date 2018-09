Consensus vendeur dominant Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5360 PTS/ 5420 PTS





Dans le domaine de la macroéconomie, les investisseurs pourront se concentrer, à 16h, sur l’indice ISM manufacturier et sur les dépenses de constructions aux Etats-Unis.



Techniquement, en données horaires, l’indice a tenté un rebond. Mais, comme présenté dans notre dernière analyse, les vendeurs, frustrés de la première baisse rapide à partir des 5500 points, sont revenus massivement pour rediriger les cours à la baisse. La cassure franche des 5400 points permet de viser la zone des 5350 points (gap horaire du 20 août dernier). A ce stade, la pression vendeuse pourrait se relâcher si Wall Street garde le cap de la hausse en journée. Dans le cas inverse, la poursuite du repli se fera au moins jusqu'à 5300 points.

