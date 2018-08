Dans le rouge après Wall-Street Envoyer par e-mail :

En données horaires, l'indice parisien demeure en phase de consolidation. On suivra de près la sortie des 5468/5502 points pour agir. Une sortie par le bas de cette zone ouvrirait la voie aux 5450 points voire 5417 points par extension. Après avoir passé la plupart de la séance en territoire négatif, avec les tensions commerciales, le CAC40 a bénéficié de la bonne orientation de Wall-Street et de la baisse de la monnaie unique pour redresser la barre et terminer en hausse symbolique de 0.01% à 5502 points.Les indices américains ont quant à eux clôturé en ordre dispersé. Le DOW JONES a cédé 0.29% à 25509 points. Le S&P500 a perdu 0.14% à 2853 points et le NASDAQ COMPOSITE a gagné 0.04%.Aujourd'hui, le CAC40 est attendu en baisse de 0.4% dans les premiers échanges.A noter la forte baisse de la monnaie unique face au dollar, au plus bas depuis juillet 2017. La parité coté désormais 1.145 USD.En données horaires, l'indice parisien demeure en phase de consolidation. On suivra de près la sortie des 5468/5502 points pour agir. Une sortie par le bas de cette zone ouvrirait la voie aux 5450 points voire 5417 points par extension.

