Dans le rouge avec la Fed et l'Italie

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5465 PTS/ 5530 PTS





Dans ce contexte, les valeurs financières se retrouvent lestées, à l’image de Société Générale (-1,64% à 37,53 EUR), de BNP Paribas (-1,59% à 53,76 EUR) ou encore d’Axa (-1,25% à 23,4 EUR).



Concernant les statistiques économiques, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des commandes de biens durables, de la dernière version du PIB trimestriel et des inscriptions au chômage. Puis à 16h seront dévoilées les promesses de ventes de logements.



Graphiquement, en données horaires, les cours marquent une pause autour de la barre des 5500 points. La moyenne mobile à 20h fait office de soutien pour permettre aux acheteurs de rallier la zone des 5530 points. Seul un retour sous 5465 point fragiliserait la configuration en cours.

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

