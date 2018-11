Dans le vert, mid-terms sans surprise Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5050 PTS

Objectif de cours : 5120 PTS





Outre-Atlantique, la tendance a notamment été soutenue par les technologiques, et ce, malgré la baisse du secteur pétrolier. Le DOW JONES a gagné 0.68% à 25635 points, le S&P500 a progressé de 0.63% à 2755 points et le NASDAQ COMPOSITE s'est adjugé 0.64%, des scores particulièrement homogènes pour les grands indices.





L'indice CAC40 devrait ainsi reprendre des couleurs ce matin et ouvrir en hausse de 0.5%.



Graphiquement, la consolidation horizontale perdure. Seule la sortie des 5050/5120 points permettra de renouer avec une dynamique affirmée et de mettre à profit une nouvelle impulsion haussière avec les 5160 points comme premier objectif ou au contraire, une rechute rapide en direction des 5030 points, puis 5000/4980 points.

