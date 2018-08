Début de séance hésitant Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 24/08/2018 | 08:00

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5387 PTS/ 5435 PTS





Wall-Street a également cédé du terrain, les opérateurs optant pour quelques prises de bénéfices après les records du milieu de semaine. La tendance a été fragilisée par l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs douaniers et les inquiétudes relatives aux accusations portées contre D. Trump. Le DOW JONES a perdu 0.3% à 25656 points, le S&P500 a cédé 0.17% à 2856 points et le NASDAQ COMPOSITE 0.13%.



Ce matin, l'indice parisien devrait toutefois ouvrir en légère hausse de 0.15%.

D'un point de vue technique, pas de changement, la dynamique demeure haussière en données horaires au-dessus des 5387 points. On continuera de suivre de près la sortie des 5387/5435 points pour avoir des indications sur la tendance à venir.



Après avoir passé la majeure partie de la séance en territoire positif, la bourse de Paris a finalement clôturé en timide baisse de 0.02% à 5419 points, pénalisée une nouvelle fois par le compartiment automobile ainsi que par les tensions commerciales, alors que la Chine et les Etats-Unis ont mis en place de nouveaux droits de douane à 25% sur 16 milliards de dollars de marchandises.Wall-Street a également cédé du terrain, les opérateurs optant pour quelques prises de bénéfices après les records du milieu de semaine. La tendance a été fragilisée par l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs douaniers et les inquiétudes relatives aux accusations portées contre D. Trump. Le DOW JONES a perdu 0.3% à 25656 points, le S&P500 a cédé 0.17% à 2856 points et le NASDAQ COMPOSITE 0.13%.Ce matin, l'indice parisien devrait toutefois ouvrir en légère hausse de 0.15%.D'un point de vue technique, pas de changement, la dynamique demeure haussière en données horaires au-dessus des 5387 points. On continuera de suivre de près la sortie des 5387/5435 points pour avoir des indications sur la tendance à venir.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine