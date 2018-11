Début de séance positif Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5050 PTS

Objectif de cours : 5160 PTS



La tendance a néanmoins été soutenue par le compartiment des pétrolières, après l’entrée en vigueur de nouvelles sanctions américaines contre l’Iran.



Outre-Atlantique, les indices ont terminé en ordre dispersé, soutenus notamment par un indice ISM services meilleur que prévu (60.3 contre 59.3 attendu) ainsi que par les pétrolières. Le DOW JONES a gagné 0.76% à 25462 points, le S&P500 s'est adjugé 0.56% à 2738 points et le NASDAQ100 a perdu 0.4%.



Ce matin, le CAC40 devrait débuter la séance en hausse de 0.4%, porté par la progression de Tokyo (+1.14%).

Graphiquement, comme évoqué hier, nous conservons un biais haussier au-dessus des 5050 points. Le débordement des 5120 points, niveau testé à l'ouverture, ouvrirait la voie aux 5160/5162 points.









