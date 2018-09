Début de semaine proche de l'équilibre Envoyer par e-mail :

La séance du jour sera pauvre en termes de statistiques économiques. Les investisseurs prendront néanmoins connaissance à 10h30 de la confiance des investisseurs en zone euro.



Vers 8h00, le contrat futur de l'indice CAC 40 recule de 5 points à 5247 points, annonçant une ouverture en légère baisse de -0,13%.



Graphiquement, en données horaires, les acheteurs ont sauvegardé in extremis le support des 5240 points. La tendance demeure néanmoins toujours fragile tant que les cours se maintiendront en deçà des moyennes mobiles horaires. A ce titre, les premiers échanges devraient permettre de tester la moyenne mobile à 20h, qui neutralise jusqu’à présent les tentatives haussières. Il faudra cependant déborder les 5320 points pour prétendre à un rebond plus ferme en direction des 5360 points.

