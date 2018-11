Début de semaine proche de l'équilibre Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5050 PTS

Objectif de cours : 5120 PTS





En matière de valeurs, les secteurs du luxe et de l’automobile ont tiré l’indice français vers le haut, à l’image des progressions journalières de Kering (+5,51%), Valeo (+4,34%) et LVMH (+3,43%).



Ce jour, les investisseurs prendront connaissance à 10h30 de l’indice de confiance des investisseurs en zone euro, puis du PMI des services aux Etats-Unis à 15h45 et de l’indice ISM non manufacturier à 16h00.



Graphiquement, en données horaires, le rebond technique se fragilise, en atteste le franchissement à la baisse de la moyenne mobile à 20 heures. L'heure est ainsi à la consolidation horizontale, légitime après une séquence hebdomadaire nettement positive. Relevons que tant que le gap laissé ouvert sous 5050 points sera préservé, la configuration gardera un biais haussier à court terme.

