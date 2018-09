En attente de … franchissement Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 26/09/2018 | 11:45

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5420 PTS/ 5504 PTS





Les investisseurs prendront connaissance à 16h des ventes de logements neufs puis à 20h de la décision de la FED sur sa politique monétaire.



Techniquement, en données horaires, les cours montrent quelques velléités de tester rapidement la ligne des 5500 points. L’accélération se produira avec une intensification du consensus acheteur (hausse des volumes) pour viser vraisemblablement les plus hauts annuels. Les conséquences de ce débordement graphique ne devraient par être neutres. En cas d’échec, il conviendrait de revoir ce scénario, seulement lors de la rupture des 5420 points .

Les valeurs parisiennes continuent leur phase d’attentisme sous le seuil des 5500 points. Cette attente parait légitime à quelques heures de la réunion de la Fed car, en plus, l’enjeu devient important en cas de franchissement. Les gagnants du jour sont Bouygues (+3.4%) et Air Liquide (+2%) sur des recommandations d’analystes.Les investisseurs prendront connaissance à 16h des ventes de logements neufs puis à 20h de la décision de la FED sur sa politique monétaire.Techniquement, en données horaires, les cours montrent quelques velléités de tester rapidement la ligne des 5500 points. L’accélération se produira avec une intensification du consensus acheteur (hausse des volumes) pour viser vraisemblablement les plus hauts annuels. Les conséquences de ce débordement graphique ne devraient par être neutres. En cas d’échec, il conviendrait de revoir ce scénario, seulement lors de la rupture des 5420 points .

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine