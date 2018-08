En baisse de 0.1% à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 22/08/2018 | 08:01

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5387 PTS/ 5425 PTS



L’indice avait dans un premier temps accentué son avance en début de journée, pour revenir au contact des 5425 points, avant de réduire légèrement ses gains en fin de journée, la prudence semblant par ailleurs renforcée avant les minutes de la Fed ce soir.



Les indices américains ont quant à eux gardé le cap. Le DOW JONES a gagné 0.25% à 25822 points, le S&P500 s'est adjugé 0.21%, inscrivant brièvement un nouveau record historique et le NASDAQ COMPOSITE a progressé de 0.49%.



Ce matin, l'indice CAC40 est attendu en baisse de 0.1%, alors que



En données horaires, l'indice a rallié hier une première cible haussière située à 5425 points. Cette zone de cours devrait susciter quelques dégagements ce matin. La zone des 5387 points devra désormais contenir les velléités baissières sous peine d'assister à une rechute en direction des 5356/5345 points. A l’issue d’une séance sans grand relief et dans l’attente du début des négociations entre la Chine et les Etats-Unis sur la question des barrières commerciales, l’indice CAC40 a terminé en hausse de 0.54% à 5408 points hier.L’indice avait dans un premier temps accentué son avance en début de journée, pour revenir au contact des 5425 points, avant de réduire légèrement ses gains en fin de journée, la prudence semblant par ailleurs renforcée avant les minutes de la Fed ce soir.Les indices américains ont quant à eux gardé le cap. Le DOW JONES a gagné 0.25% à 25822 points, le S&P500 s'est adjugé 0.21%, inscrivant brièvement un nouveau record historique et le NASDAQ COMPOSITE a progressé de 0.49%.Ce matin, l'indice CAC40 est attendu en baisse de 0.1%, alors que D Trump a été éclaboussé hier par deux affaires judiciaires En données horaires, l'indice a rallié hier une première cible haussière située à 5425 points. Cette zone de cours devrait susciter quelques dégagements ce matin. La zone des 5387 points devra désormais contenir les velléités baissières sous peine d'assister à une rechute en direction des 5356/5345 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine