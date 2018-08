En légère hausse après Wall-Street Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 07/08/2018 | 08:00

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5450 PTS/ 5500 PTS



Les volumes de transactions tendent à se réduire pendant cette période estivale, moins de 2.3 milliards d'euros ayant été échangés sur les principales composantes de la cote.



Outre-Atlantique, la tendance a été soutenue par les bonnes publications de sociétés et le compartiment des technologiques. Le DOW JONES a gagné 0.16% à 25502 points, le S&P500 s'est adjugé 0.35% à 2850 points et le NASDAQ COMPOSITE 0.61%.



Aujourd'hui, le CAC40 est attendu en hausse de 0.2%.

En données horaires, l'indécision perdure, l'indice oscillant depuis plusieurs séances au sein du range 5450/5500 points. On attendra la sortie de cette zone pour agir. Le dépassement des 5500 points ouvrirait la voie aux 5530/5550 points.

Dans le cas contraire, sous les 5450 points, on devrait assister à de nouveaux dégagements qui pourraient ramener l'indice vers les 5417/5400 points. En l'absence d'actualité majeure et sur fond de tensions commerciales persistantes, la bourse de Paris a débuté la semaine sur une note hésitante et terminé en timide baisse de 0.03% à 5477 points hier.Les volumes de transactions tendent à se réduire pendant cette période estivale, moins de 2.3 milliards d'euros ayant été échangés sur les principales composantes de la cote.Outre-Atlantique, la tendance a été soutenue par les bonnes publications de sociétés et le compartiment des technologiques. Le DOW JONES a gagné 0.16% à 25502 points, le S&P500 s'est adjugé 0.35% à 2850 points et le NASDAQ COMPOSITE 0.61%.Aujourd'hui, le CAC40 est attendu en hausse de 0.2%.En données horaires, l'indécision perdure, l'indice oscillant depuis plusieurs séances au sein du range 5450/5500 points. On attendra la sortie de cette zone pour agir. Le dépassement des 5500 points ouvrirait la voie aux 5530/5550 points.Dans le cas contraire, sous les 5450 points, on devrait assister à de nouveaux dégagements qui pourraient ramener l'indice vers les 5417/5400 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine