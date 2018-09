En repli après la Fed Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5465 PTS/ 5530 PTS





Du côté des valeurs, Airbus a enregistré les plus forts gains. Le groupe aéronautique s’est adjugé 3,24%, soutenu par la présence de plusieurs hauts responsables en Chine qui pourraient décrocher un contrat significatif de l’ordre de 18 milliards de dollars. Bouygues s'est aussi démarqué en signant une hausse de 2,66% grâce à la recommandation de JP Morgan, qui vise un objectif de cours de 46 EUR.



En termes de statistiques économiques, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des commandes de biens durables et des inscriptions au chômage tandis qu’à 16h seront publiées les promesses de ventes de logements.



Vers 8h15, le Future CAC indique une ouverture en baisse de 0,30%, à proximité des 5500 points.



Techniquement, en données horaires, les cours se sont affranchis de la ligne des 5500 points, laissant l’opportunité aux acheteurs d’aller travailler la résistance majeure des 5530 points, dernier rempart avant les plus hauts annuels. La tendance demeure ainsi nettement haussière, en atteste la pentification des moyennes mobiles horaires. Seul un retour sous 5465 points viendrait contester la dynamique primaire.

