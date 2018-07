En route pour les 5500 points Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 27/07/2018 | 07:53

Opinion : Positive au dessus de 5450 PTS

Objectif de cours : 5500 PTS





Le PIB américain du T2, en première estimation, occupera les esprits des investisseurs à 14h30, puis l’indice de confiance de Michigan à 16h. La préouverture s’annonce étale dès les premiers échanges sur le Future CAC40.



En données horaires, la récente clôture confirme la tendance positive au-delà des 5460 points. La première cible des 5500 points se trouve, par conséquent, à une encolure pour la tester et éventuellement la franchir afin de viser les 5550 points. Ce mouvement devrait s'effectuer dans les jours à venir.

Seul un retour sous la borne basse invaliderait cette extension pour revenir dans un schéma d'indécision.



La Bourse de Paris a montré un réel dynamisme tout au long de la séance d’hier, avec une progression de 1%. Le soulagement en provenance du commerce international entre américains et européens alimente cet optimisme. C’est Airbus qui « gagne l’étape » avec une avancée de 4.5%, porté par de solides résultats au titre du deuxième trimestre. L'action en profite pour faire un plus haut historique et confirme sa cinquième place en termes de capitalisation du CAC40 (82 milliards d’euros).Le PIB américain du T2, en première estimation, occupera les esprits des investisseurs à 14h30, puis l’indice de confiance de Michigan à 16h. La préouverture s’annonce étale dès les premiers échanges sur le Future CAC40.En données horaires, la récente clôture confirme la tendance positive au-delà des 5460 points. La première cible des 5500 points se trouve, par conséquent, à une encolure pour la tester et éventuellement la franchir afin de viser les 5550 points. Ce mouvement devrait s'effectuer dans les jours à venir.Seul un retour sous la borne basse invaliderait cette extension pour revenir dans un schéma d'indécision.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine