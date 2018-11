En situation d'attente Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5050 PTS

Objectif de cours : 5120 PTS



Impacté notamment par le compartiment automobile, l'indice parisien cède désormais 0.28% à 5087 points et Wall-Street est attendue en baisse de 0.2%.



Du côté des statistiques, l'indice PMI services était supérieur aux attentes en zone euro (53.7 contre 53.3 attendu), tout comme l'indice PPI à +0.5% (consensus +0.4%). Les commandes industrielles allemandes ont agréablement surpris (+0.3% contre -0.4% anticipé).

Aucune publication majeure ne sera dévoilée en deuxième partie de séance.



Graphiquement, pas de changement, le CAC40 consolide horizontalement sans réelle orientation. Nous maintenons pour le moment un biais positif au-dessus des 5050 points mais il faudra attendre le débordement des 5120 points pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 5160 points.



