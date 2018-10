En tenaille entre deux moyennes mobiles Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5468 PTS/ 5495 PTS





Les investisseurs prendront connaissance, à 14h15 de l'enquête ADP puis à 16h, de l'ISM manufacturier aux Etats-Unis.



Techniquement, en données horaires, les cours ont donc buté comme attendu sur la moyenne mobile 20 heures au niveau des 5488 points. Sans réelle tendance, l’indice accomplit des micro-écarts pour se replier vers son soutien à court terme, c’est-à-dire la moyenne mobile 100 heures. A ce stade, difficile d’anticiper les prochains mouvements, l’indécision demeure donc et il faudra surveiller soit le dépassement des 5495 points, pour retrouver une tendance positive, soit la cassure des 5468 points pour que les vendeurs se retrouvent majoritaires, et viser la cible des 5423 points.

Paris affiche peu d'initiatives à mi-séance. En effet, le CAC40 se maintient à l'équilibre à 5468 points mais quelques dossiers se démarquent à l'image de Michelin (+2.6%) et de Crédit Agricole (+1.3%), suite à des recommandations d'analystes.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

